CDU-Chef Friedrich Merz war tagelang die dominante Figur in der Debatte nach dem Attentat von Solingen. Merz hat seinen politischen Instinkt unter Beweis gestellt, aber auch gezeigt, was ihm fehlt, kommentiert unser Korrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 29.08.2024 - 18:25 Uhr

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der nächste Kanzler im Land? Schon lange gibt es keine Zweifel daran, dass Friedrich Merz sich selbst als den besten Regierungschef sieht. Dieses Selbstbewusstsein eint ihn mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder und auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ihnen allen fehlt es am Bescheidenheitsgen. Das ist auch normal. Anders lässt sich der Job an der Spitze einer Regierung auch gar nicht aushalten.