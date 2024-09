Diese Trilogie umfasst die Werke „Der kleine Wassermann“, „Die kleine Hexe“ und „Das kleine Gespenst“. Jedes dieser Bücher erzählt die Geschichte einer einzigartigen und fantasievollen Figur, die mit viel Charme und Abenteuerlust die Welt entdeckt.

Die Bezeichnung "Der-Die-Das-Trilogie" für Otfried Preußlers Werke leitet sich von den Artikeln der deutschen Sprache ab, die in den Titeln der drei Bücher vorkommen: "Der", "Die" und "Das".

Diese Trilogie umfasst somit alle drei Artikel, die es im Deutschen gibt, was zu dem humorvollen und einprägsamen Namen "Der-Die-Das-Trilogie" geführt hat. Der Begriff ist jedoch inoffiziell und wird hauptsächlich von Lesern und Literaturkritikern verwendet, um die drei beliebten Kinderbücher von Preußler zusammenzufassen.

Der kleine Wassermann (1956)

Im ersten Buch der Trilogie, „Der kleine Wassermann“, geht es um einen Wassermannjungen, der mit seinen Eltern in einem Mühlenweiher lebt. Der kleine Wassermann ist neugierig und möchte die Welt außerhalb seines Weihers erkunden. Im Laufe des Jahres, von Frühling bis Winter, erlebt er viele Abenteuer sowohl im Wasser als auch an Land. Dabei trifft er auf Menschen, Tiere und andere Fabelwesen. Diese Geschichte vermittelt den jungen Lesern eine tiefe Verbundenheit zur Natur und zeigt ihnen die Magie, die in alltäglichen Dingen verborgen liegt.

Die kleine Hexe (1957)

„Die kleine Hexe“ erzählt die Geschichte einer 127 Jahre alten, aber noch jungen Hexe, die sich nichts sehnlicher wünscht, als eine „gute“ Hexe zu werden. Leider wird sie von den anderen Hexen wegen ihrer Unerfahrenheit und ihrer „guten Taten“ nicht ernst genommen. Um zu beweisen, dass sie eine richtige Hexe ist, begibt sie sich mit ihrem treuen Raben Abraxas auf eine Reise, bei der sie viele Prüfungen bestehen muss. Letztendlich lernt die kleine Hexe, dass es wichtiger ist, gut und freundlich zu sein, als den Erwartungen anderer zu entsprechen. Diese Geschichte ist ein Plädoyer für Freundlichkeit, Mut und das Einstehen für das Richtige, auch wenn es schwer ist.

Das kleine Gespenst (1966)

Im letzten Teil der Trilogie, „Das kleine Gespenst“, geht es um ein kleines, freundliches Gespenst, das seit Jahrhunderten auf der Burg Eulenstein spukt. Es erwacht jede Nacht zur Geisterstunde, doch es träumt davon, einmal die Welt bei Tageslicht zu sehen. Eines Tages geschieht ein Wunder, und das kleine Gespenst erwacht tatsächlich am Tag. Dieses Erlebnis führt zu vielen komischen und spannenden Situationen, da das Gespenst, das normalerweise unsichtbar ist, plötzlich von den Menschen gesehen wird. Mit Humor und Herzlichkeit zeigt Preußler in dieser Geschichte, dass Träume manchmal wahr werden können, auch wenn sie unerwartete Folgen haben.

Otfried Preußler – Ein Meister der Kinderliteratur

Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg (heute Liberec, Tschechien) geboren und wuchs in einer deutschsprachigen Familie auf. Seine Karriere als Autor begann er nach dem Zweiten Weltkrieg, als er Lehrer wurde und begann, Geschichten für seine Schüler zu schreiben. Preußlers Werke sind geprägt von seiner Liebe zur Natur, zu Märchen und Sagen sowie seiner Fähigkeit, komplexe Themen auf eine für Kinder verständliche und unterhaltsame Weise zu präsentieren.

Neben der „Der-Die-Das-Trilogie“ schrieb Preußler auch viele andere bekannte Bücher, darunter „Krabat“ (1971), eine düstere und mystische Geschichte über einen jungen Müllerburschen, der in die Fänge eines bösen Zauberers gerät, und „Räuber Hotzenplotz“ (1962), eine humorvolle Erzählung über den listigen Räuber Hotzenplotz und die beiden Freunde Kasperl und Seppel, die ihn fangen wollen.

Otfried Preußler starb 2013, hinterließ jedoch ein literarisches Erbe, das noch heute Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Seine Bücher sind nicht nur Klassiker der Kinderliteratur, sondern auch zeitlose Geschichten, die Werte wie Freundschaft, Mut und die Bedeutung von Gut und Böse auf eindrucksvolle Weise vermitteln.