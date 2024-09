Die Zeit – unser Feind. Zwar gibt’s ohne Zeit kein Sein, aber Sein und Zeit foppen uns, weil die eine vergeht und das andere vergehen lässt. Monsieur Argan, Molières mit robuster Gesundheit gesegneter eingebildeter Kranker, leidet unsäglich an der Zeit. Wenn die Zeit gar zur Zeitung wird, trifft ihn schier der Schlag: schlechte Nachrichten, überall. Migration, Waffen gegen Putin, Gender- und Klimawahn – nö, die Hitliste aktueller Spießerempörung steht nicht bei Molière, auch nicht in der behutsam, aber präzise upgedateten Bearbeitung von Martin Heckmanns. Und sie wird in Eva Lemaires Inszenierung dieser Version auch nicht von der Esslinger Landesbühne herabposaunt.

Doch auch unausgesprochen bitzelt wie Salz auf der Zunge, was die Regisseurin genial witzig aus dem Stoff herauskitzelt: die Aktualität des autoritären, sozial privilegierten Sozialcharakters fernab der Katastrophen, deren Phantomschmerz ihn dermaßen quält, dass er allen Heil und Heilung versprechenden Märchenonkeln Glauben schenkt. Keine Frage, was Argan wählen würde, wäre am Sonntag Bundestagswahl.

Ein Zeitleidensmann wie der Heiland am Kreuz

Sein Märchenonkel ist bei Lemaire zur Märchentante transgegendert, zur Ärztin Purgon (Franziska Theiner als Zigarre schmauchende Pumphosenfregatte). Sie purgiert ihm Enddarm und Geldbeutel, derweil Oliver Moumouris als verräterisch jovialer Zeitleidensmann die Arme ausstreckt wie der Heiland am Kreuz. Alles Leid der Welt muss er verdauen, mehrmals täglich muss vom Kopf in den Topf, was bei der furzenden Katharsis herauskommt: brauner Dreck. Der Rat an Argan, er möge sich das linke Auge ausreißen, um auf dem rechten schärfer zu sehen, passt ins politpathologische Bild.

Lässige Eleganz statt zeigefingernde Penetranz

Lemaire jongliert es mit lässiger Eleganz statt zeigefingernder Penetranz hinein in ihre Neo-Trash-Klamotte, deren Klamotten die Figuren zu Wiedergängerverschnitten kostümieren: Sie selbst sind zusammengesetzt aus nah und fern Vergangenem. Barocker Perückenturmbau trifft auf Hotpants, der höchste Turm ziert Argans erbschleichende Gattin (Feline Zimmermann), das heißeste Höschen sein Töchterlein Angélique (Lily Frank). Reifrock geht in Petticoat über, und bei Argans Bruder Béralde (Alessandro Scheuerer) antwortet der Barocker-Tolle das tolle Tattoo an Knie und Unterschenkel.

Aber die Personen der Handlung sind nicht nur Franken- und Einstein’sche Zeitmonster, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Also lockt der Leib, und die jungen Verliebten lockt er mit jener erdbebenartigen Vehemenz, mit der Cléante (Reyniel Ostermann) Angélique vorauseilend begattet, während Papa Argan sie ihm als Gattin verweigert. Auch die Begehrlichkeiten anderer sind durchsichtig wie die entsprechenden Textilien, die ahnen lassen, was zusammen will: Herz und Sinn.

Aufklärer versus Menschenfeind

Nora Johanna Gromer schuf die fantastische Kostümcollage, und sie schuf ebenfalls das Bühnenbild, einen Bühnenkasten auf einem Theater-im-Theater-Podest. Wenn hier Vorhänge vor anderen Vorhängen und alle zusammen vor der Leere wedeln, heißt das: Die Welt ist Theater, und dahinter ist wieder Theater, und ganz dahinter das Nichts. Gerade im Taumel der Lächerlichkeiten wiegen die Vanitas-Reflexionen Béraldes schwer wie barocke Gravitas. Aber auch wie aufgeklärte Offenheit: Der Mensch – ein Rätsel, sagt er. Der Mensch – ein Fehler, hält Madame Purgons missratener Sohn Thomas entgegen, nichtsnutziger Arzt auch er, hirnverkrusteter Gegner jedes Fortschritts, populistischer Verächter jener, zu deren Anwalt er sich als „Stimme des einfachen Mannes“ ernennt: ein Menschenfeind, der der Menschheit die Hölle heiß macht, feuerrot und mit schlotterndem Gebein. Markus Michalik rammt ihn als linkischen Vollpfosten in die Szene: windelweich und aggro, wie es sich für ein Muttersöhnchen gehört.

Psycho-anale Männerdeutung

Was ihn in Lemaires Diagnose mit Argan vereint: Auch er sehnt sich nach „Maman“, sucht sie vergeblich in der Gattin, träumt im Chanson von „Les yeux de ma mère“ – sehr frei nach Anna Chedid – von der mütterlichen „Königin der Zäpfchen“, die beim großen kranken Kind rektal Hand anlegt. Die Ironie solch psycho-analer Männerdeutung gilt nicht nur dem kindlich-tyrannischen Egoismus Argans, der seine Tochter als Eheköder für Trottelarzt Thomas missbraucht. Sie gilt auch dem Unbehagen in der antrainierten Männerrolle. Wobei der Hohn gegen Gender-Hysterie beidseitig ist: Reyniel Ostermanns akrobatischer Cléante darf schon mal mit woker Hypercorrectness aus der Rolle fallen. Aus der Rolle fallen dürfen auch andere.

Damit und mit Lust-Spiel von Commedia bis Comedy, drallem Körpertheater bis knallenden Chargen, von den Marx Brothers bis zur Klimbim-Ästhetik der 1970er instrumentiert Lemaire ihre brillante Klamauk-Partitur: eine Zeitreise, die eigensinnig in der Gegenwart ankommt. Und so ziemlich das Lustigste, was man derzeit im Theater sehen kann – mit einem unbeschreiblich spielwitzigen Ensemble.

Und einem wunderbar sentimentalen Finale samt funkelnd-flunkernder Zu-schön-um-wahr-zu-sein-Diskokugel. Endlich, endlich haben sie sich gefunden – und dürfen nie mehr auseinander geh’n. Angélique und Cléante? Auch. Aber vor allem – Überraschung! – Argan und Toinette, die ihn von der Einbildung kuriert. Die Perücken sind gefallen, Toinettes Menschlichkeit siegt, Eva Dorlaß gibt ihr grandios Gestalt und der Rolle alles an kluger Renitenz und jener Einsicht, die weiß: All you need is love – und ein bisschen Ergotherapie. Argan putzt jetzt den Fußboden. Der braune Dreck ist weg. Da fallen die Hierarchien, da kommen zwei zu sich und ihrem wahren Ich. Er hat die Flower-Power-Hosen an, sie Kunst und Kultur im Kopf. Ein nettes linksliberales Bildungsbürgerpärchen. Die Welt ist gerettet.

Der eingebildete Kranke: 27. Sept., 13. und 24. Okt., 30. Nov. sowie 6., 14. und 18. Dez., jeweils 19.30 Uhr, Esslinger Schauspielhaus

Der uneingebildete Kranke

Tragische Ironie

Molières letzte Komödie „Der eingebildete Kranke“ ist für immer mit tragischer Ironie verbunden. Molière, der in seinen Stücken meist eine der Hauptrollen selbst übernahm, spielte als uneingebildeter Kranker den eingebildeten Kranken. In der vierten Vorstellung, eine Woche nach der Uraufführung am 10. Februar 1673, erlitt er einen Blutsturz, gab trotzdem bis zum Ende der Aufführung den Komiker. Wenige Stunden später starb er 51-jährig.

Musik

Heute wird der „Eingebildete Kranke“ meist als reine Sprechkomödie aufgeführt. Ursprünglich war das Stück eine sogenannte Comédie-ballet, eine für das Zeitalter Ludwigs XIV. typische Mischform mit großen Ballett- und Gesangsanteilen, vergleichbar einem Musical. Marc-Antoine Charpentier komponierte die Musik. In Eva Lemaires Esslinger Inszenierung knüpfen Chansons und Showelemente ans musiktheatralische Original an.