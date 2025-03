Foto-Kampagne in Stuttgart VfB-Stars machen sich für Kinder mit Downsyndrom stark

Für zwei Kinder mit Downsyndrom war es ein unvergessliches Erlebnis: Die VfB Stars Jamie Leweling und Enzo Millot empfingen sie zum Shooting in der MHP-Arena. Die Fotos sind Teil einer Kampagne und werden bald an vielen Stellen in Stuttgart zu sehen sein.