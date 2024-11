Im Hi.Francky bieten mehr als 20 regionale Labels und Kreativschaffende ihre Produkte an.

Karin Götz 30.11.2024 - 06:00 Uhr

Bilder, Schmuck, Karten, Notizbücher, Spielsachen, handgemachte Pralinen . . . Wer abseits des Trubels auf dem Barock-Weihnachtsmarkt in Ruhe stöbern, entdecken und shoppen möchte, ist beim „Adventsgedöns“ im Hi.Francky richtig. Zum dritten Mal in Folge findet der alternative Adventsmarkt im Franck-Areal statt. Auftakt war am Freitag, weiter geht es am Samstag.