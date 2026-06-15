Es war ein tragisches Schicksal, das im vergangenen November weltweit Betroffenheit auslöste: In einem Istanbuler Hotel starben eine Mutter, ein Vater und ihre zwei kleinen Kinder aus Hamburg. Todesursache: ein Schädlingsbekämpfungsmittel, das offenbar in einem Raum unter ihnen zum Einsatz kam. In Verbindung mit Feuchtigkeit entstand daraus das tödliche Gas Phosphin, das über undichte Stellen in Heizungsrohren ins Zimmer der Familie gelangte.

Ein ähnliches Drama passierte vor fünf Jahren in Baden-Württemberg. Seitdem kämpft die heute 28-jährige Rachael O. im Landkreis Ravensburg um Gerechtigkeit. Ihre neun Monate alte Tochter Maria Anna starb im August 2021, drei Tage nach einem Kammerjäger-Einsatz in ihrer Wohnung. Seither ist der Fall von Verzögerungen, drohender Abschiebung und der mühsamen Suche nach der genauen Todesursache geprägt.

Kakerlaken in der Wohnung

Die Drama beginnt in der kommunalen Unterkunft von Ebersbach-Musbach nahe Ravensburg, wo Rachael O. damals mit ihren drei Kindern lebt. Eines Tages entdeckt sie in der Wohnung Kakerlaken. Die Gemeinde beauftragt daraufhin eine Fachfirma. „Sie haben mir nur gesagt, dass ich den Boden zehn Tage lang nicht putzen und an dem Tag von neun bis 16 Uhr die Wohnung nicht betreten soll. Ich bin erst um 17 Uhr mit meinen Kindern zurückgekommen“, erinnert sie sich.

Tags darauf, am 3. August, ist die kleine Maria ungewohnt schlapp – und nach dem Mittagsschläfchen gar nicht mehr aus ihrem Dämmerzustand zu erwecken. Die Mutter ruft den Notarzt, der lässt das Baby in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg bringen. Die Mediziner sind alarmiert. Marias Zustand ist kritisch: Kussmaul-Atmung, starrer Blick, Krampfanfälle und ein Zusammenbruch des Stoffwechsels. Ein Chefarzt, ein Oberarzt und ein Assistenzarzt halten später schriftlich fest: „Da am Tag vor Beginn der Symptomatik in der Wohnung der Familie eine Schädlingsbekämpfung mittels einer Mischung aus vier Insektiziden (. . .) ausgebracht worden war, war (. . .) die Symptomatik am ehesten vereinbar mit einer Intoxikation mit genanntem Insektizid.“

Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Kurz vor Mitternacht am 5. August 2021, nur wenige Minuten, bevor sie neun Monate alt geworden wäre, stirbt die kleine Maria Anna im Beisein ihrer Mutter an einer untherapierbaren Hirneinklemmung und Multiorganversagen. „Sie haben meine Tochter getötet“, sagt Rachael unter Tränen.

Während die Kripo Ravensburg wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt ermittelt, beginnt für die Mutter eine jahrelange Ungewissheit. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg kündigt zwar noch im August 2021 ein toxikologisches Gutachten innerhalb von sechs bis acht Wochen an. Tatsächlich wird es aber mehr als ein Jahr dauern, bis die Analysen des Landeskriminalamts abgeschlossen sind – zunächst noch ohne Ergebnis. Das LKA habe für die verwendeten Insektizide teils neue Messverfahren entwickeln müssen, begründet die Staatsanwältin Tanja Vobiller. „Wir müssen sehr sicher sein, ob einer dieser Stoffe zum Tod geführt hat – das ist die Gretchenfrage.”

Noch während Rachael um ihre Tochter trauert, beginnt ein zweiter Kampf: der um ihr Bleiberecht. Ihren Lebensweg hat sie damals bereits in mehreren Anhörungen vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu Protokoll gegeben, er findet sich auch in den vorliegenden Akten des Verwaltungsgerichts Sigmaringen.

Ihre Geschichte schildert Rachael so: Sie wächst im Süden Nigerias auf. Im Jahr 2013, als sie 15 Jahre alt ist, verlangt ihr Vater, dass sie einen 76-jährigen Mann heiratet, bei dem er Schulden hat. Als sie sich weigert, wird sie geschlagen und schließlich verstoßen. Allein schlägt sie sich auf Busfahrten tausende Kilometer durch Niger bis nach Libyen durch, wo sie in einem Schlauchboot die Überfahrt über das Mittelmeer überlebt.

Zur Sexarbeit gezwungen

Doch in Italien, so erzählt es Rachael O., wartet kein Schutz. Eine „Madame“, eine Zuhälterin, habe sie abgeholt und nach Neapel gebracht. Dort habe man sie gezwungen, „auf der Straße zu arbeiten“, um vermeintliche Schulden in Höhe von 35 000 Euro zurückzuzahlen. „Es war schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich werde in meinem Leben nie wieder wirklich glücklich sein“, sagt Rachael heute über die sexuelle Zwangsarbeit. Als sie 5000 Euro zurückzahlt und erneut bedroht wird, sei sie über Genua nach Deutschland geflüchtet. Einen Monat nach ihrer Ankunft kommt 2018 in Heidelberg ihr erstes Kind zur Welt, 2020 das zweite. Während sie versucht, sich ein Leben aufzubauen, folgt die Zuweisung in die Unterkunft nach Ebersbach-Musbach – und jener Einsatz des Kammerjägers, der ihr das jüngste Kind nimmt.

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen verweigert ihr das Asyl. In der Urteilsbegründung heißt es, ihr drohe in Nigeria weder Verfolgung noch Verelendung. Das Gericht erkennt auch ihre seelische Erkrankung nicht an, da die vorgelegten Atteste von Psychologen, nicht von Ärzten stammten. „Es besteht akute Abschiebungsgefahr“, warnt ihre Anwältin Tamara Haug im Juli 2022.

Die Mutter leidet unter einen schweren posttraumatischen Störung

Für Rachael ist die Vorstellung unerträglich: Abgeschoben zu werden, während ihr Kind auf dem Ravensburger Hauptfriedhof begraben liegt und die Verantwortlichen dafür keine Konsequenzen erfahren. „Es wird versucht, den Vorfall zu vertuschen, weil ich schwarz und ein Flüchtling bin”, sagt sie damals. Ein Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft auf das Deutlichste zurückweist.

Das Schicksal von Rachael löst in der Region Bodensee-Oberschwaben Betroffenheit aus. Die Universität Konstanz vermittelt Rachael in ein Integrationsprojekt für psychisch belastete Geflüchtete. Mit Hilfe eines dort erstellten Gutachtens kann ihre Anwältin schließlich nachweisen, dass die Mutter seit dem Tod ihres Babys unter einer schweren posttraumatischen Störung leidet. Das BAMF spricht ein Abschiebeverbot aus. Während Rachael rechtliche Sicherheit gewinnt, bleibt das toxikologische Rätsel um Marias Tod weiter ungelöst.

Erst Ende 2025, viereinhalb Jahre nach dem Tod des Babys, bringt ein rechtsmedizinischer Bericht die Gewissheit: Eine Chlorphenapyr-Vergiftung war todesursächlich. Dieses Insektizid unterbricht die Energiezufuhr in den Zellen und führt zum Tod durch Lähmung. Bei Maria führte es nach einem dreitägigen Kampf zum Multiorganversagen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Baby am Abend jenes verhängnisvollen Tages auf dem Boden gekrabbelt war und danach an seinen Fingern gelutscht hatte – wodurch es eine tödliche Dosis des Giftes aufnahm.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Kammerjägerin und ihren beiden Chefs nun fahrlässige Tötung vor. Konkret soll die Schädlingsbekämpferin die Wohnung pflichtwidrig freigegeben, ohne auf die noch immer bestehende Todesgefahr hingewiesen zu haben – insbesondere, dass jede orale Aufnahme des Mittels unbedingt zu vermeiden sei. Ein Arzt im Krankenhaus erklärt der Mutter später, die Wohnung hätte mindestens 24 Stunden lang nicht betreten werden dürfen – und nicht nur sieben Stunden, wie ihr offenbar mitgeteilt wurde.

Bringt das Gerichtsverfahren Wiedergutmachung?

Gegen die Verantwortlichen wurden inzwischen Strafbefehle erlassen: acht Monate Freiheitsstrafe für die Chefs der Kölner Firma, sechs Monate für die ausführende Kammerjägerin, jeweils zur Bewährung. Doch da die Beschuldigten Einspruch eingelegt haben, wird es noch in diesem Jahr zu einem öffentlichen Prozess in Ravensburg kommen.

Rachael, die inzwischen Arbeit als Betreuungskraft gefunden hat, blickt dem Verfahren mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich wollte nie, dass die Beschuldigten eine Gefängnisstrafe erhalten“, sagt sie. Ihr gehe es vielmehr um Anerkennung und um Wiedergutmachung – zum Beispiel durch eine Beteiligung an den Bestattungskosten. Für sie ist der Prozess auch die Chance, mit der Tragödie vom August 2021 abzuschließen.

Kraft geben ihr dabei ihre beiden Kinder: Das älteste, heute acht Jahre alt, und sein sechsjähriges Geschwisterchen seien der Grund, warum sie jeden Tag weitermacht, sagt Rachael. Für sie will sie die Last der Vergangenheit ablegen, um für ihre kleine Familie endlich Frieden zu finden.