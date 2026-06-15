Der Fall Maria O. Baby stirbt nach Kammerjäger-Einsatz: Prozess beginnt bald
Nach einem Kammerjäger-Einsatz verlor Rachael O. ihr neun Monate altes Baby Maria. Fast fünf Jahre nach dem Unglück im Kreis Ravensburg steht nun der Prozess an.
Nach einem Kammerjäger-Einsatz verlor Rachael O. ihr neun Monate altes Baby Maria. Fast fünf Jahre nach dem Unglück im Kreis Ravensburg steht nun der Prozess an.
Es war ein tragisches Schicksal, das im vergangenen November weltweit Betroffenheit auslöste: In einem Istanbuler Hotel starben eine Mutter, ein Vater und ihre zwei kleinen Kinder aus Hamburg. Todesursache: ein Schädlingsbekämpfungsmittel, das offenbar in einem Raum unter ihnen zum Einsatz kam. In Verbindung mit Feuchtigkeit entstand daraus das tödliche Gas Phosphin, das über undichte Stellen in Heizungsrohren ins Zimmer der Familie gelangte.