Kimi Antonelli, 19 Jahre jung. Jüngster WM-Spitzenreiter der Formel 1. Er wird schon mit den ganz Großen verglichen. Das allerdings fuchst seinen Boss.
29.04.2026 - 10:07 Uhr
Miami - Die Reise nach Miami trat der jüngste Formel-1-Spitzenreiter mit der ganzen Familie an: Mama, Papa und die Schwester kamen mit. Gemeinsame Fotos wie aus einem Urlaubs-Flieger inklusive. "Alle zusammen", schrieb Vater Marco Antonelli dazu, versehen mit drei roten Herzen. So sind sie, die Antonellis, die die Formel 1 gerade erobern.