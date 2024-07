Wo gibt es die besten Pommes, wo die heißesten Flirts und welches Bad ist am schnellsten mit den Öffis erreichbar? Wir haben Stuttgarts Freibäder ausgecheckt. Los geht es mit dem Freibad Möhringen.

Stammgäste und Freibadtourist:innen traf die Nachricht hart, dass das Freibad Möhringen 2023 geschlossen bleibt. Beckenkopfsanierung. Umso größer war die Freude, als das beliebte Freibad in diesem Jahr wieder seine Türen und Becken öffnete. Optisch hatte sich nicht allzu viel verändert. Umso besser, so konnte in gewohnter Manier geschwommen werden, fast so, wie wenn nichts gewesen wäre.