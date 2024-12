Sensationeller Fund in Ostafrika Vor 500 000 Jahren wurde der Mensch zum Baumeister

Das Bauen und Werkeln ist dem Menschen in die Wiege gelegt. Bob den Baumeister gab es schon in der Urzeit. Vor 476 000 Jahren haben Vorfahren des modernen Menschen Holz benutzt, um damit zu bauen. Am Südostufer des Tanganjikasee in Ostafrika haben Forscher Überreste von Holzstämmen gefunden, die offenbar genau dazu dienten.