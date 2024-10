Unsere Redakteurin Hilke Lorenz bilanziert die Aufarbeitung des Skandals um die Geschehnisse in den Kindererholungskurheimen. Es ist auch eine Chronik der Untätigkeit. Warum tun sich Institutionen so schwer mit der Aufarbeitung?

Hilke Lorenz 04.10.2024 - 15:37 Uhr

In dieser Woche hat das Landesarchiv Baden-Württemberg seinen Bericht zur Aufarbeitung der Kinderverschickung in der Nachkriegszeit der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist eine Steilvorlage, schließt sich doch die Frage an, welche Rolle die Öffentlichkeit – und damit auch die journalistische Berichterstattung – gespielt hat, dass es überhaupt zu einer Aufarbeitung gekommen ist. Denn danach sah es lange nicht aus. Millionen Kinder – darunter rund eine Million aus Baden-Württemberg - sind in der Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit bis in die 90er-Jahre zur Kur in spezielle Heime geschickt worden. Auf Anraten von Ärzten, zur Erholung. Viele dieser Verschickungskinder erlebten systematische Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch, litten unter dem zum Teil noch von NS-Ideologie geprägten Umgang in den Heimeinrichtungen – unabhängig davon, ob letztere öffentlich oder privat waren, getragen von Kirchen oder der Arbeiterwohlfahrt. B is zuletzt glänzten die betroffenen beteiligten Institutionen und deren Nachfolger nicht gerade mit Transparenz.