„Der Körper gewöhnt sich ans Fasten“ – so verbringen junge Frauen den Ramadan

Wenn Dima aus der Uni kommt, muss sie meist noch ein paar Stunden warten, bis sie etwas essen kann, schließlich ist die Sonne noch nicht untergegangen. In dieser Zeit liest sie den Koran, denkt über das Gelesene nach, geht joggen. Die 22-Jährige Stuttgarterin geht ihren Vorsätzen nach, die sie sich für den diesjährigen Ramadan gesetzt hat. Denn zum Fastenmonat gehört mehr als das Weglassen von Essen und Trinken solange es draußen hell ist. Dima hat schon früh mit dem Fasten begonnen – sie war in der zweiten Klasse, als sie es „den Erwachsenen nachmachen wollte“. Heute bestimmt der Ramadan einen Monat im Jahr ihren Alltag.