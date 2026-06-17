Heiß, heißer, am heißesten: Dem Land steht eine Hitzewelle mit örtlich mehr als 35 Grad bevor. Im Landratsamt rüstet man sich mit einem Hitzeaktionsplan.

Baden-Württemberg steht vor den bislang heißesten Tagen des Jahres. Schon ab Mittwoch steigen die Temperaturen ordentlich an, zum Wochenende sind vielerorts deutlich mehr als 30 Grad zu erwarten. „Das ist gerade für einen so frühen Zeitpunkt im Sommer schon ungewöhnlich“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die absoluten Temperaturrekorde in Baden-Württemberg von rund 40 Grad würden zwar nicht erreicht. Für die Jahreszeit seien die Werte aber rekordverdächtig

Für den Meteorologen ist die Sache klar: „Das ist kein normales Sommerwetter. Das ist schon eine Hitzewelle.“ Solche Temperaturen würden normalerweise eher im Juli oder Anfang August auftreten. Schon am Donnerstag könnten an einzelnen Orten Werte erreicht werden, die für Mitte Juni selten vorkommen. Wie lange die Hitzewelle genau andauern wird, ist noch nicht klar.

Nach sehr heißem Wetter drohen Hitzegewitter

Nach mehreren sehr heißen Tagen steigt die Wahrscheinlichkeit für sogenannte Hitzegewitter. Sie entstehen, wenn sich die aufgeheizte Luft stark nach oben bewegt und auf kühlere Luftschichten trifft. Besonders in den Mittelgebirgen wie Schwarzwald und Schwäbische Alb entstehen solche Gewitter häufig zuerst. Ob und wann genau sie auftreten, lässt sich allerdings oft erst wenige Tage vorher zuverlässig vorhersagen. Typisch sind dann Starkregen, Sturmböen, Hagel und Blitze.

Landrat Roland Bernhard stellt mit den Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes den Hitzeaktionsplan des Landkreises Böblingen vor. (V.l.n.r.): Kathrin Schulze, Anna Leher, Landrat Bernhard, Susanne Schwarz Foto: Landkreis Böblingen

Der Landkreis Böblingen will für diese und die kommenden Hitzewellen gewappnet sein. Deshalb hat das Gesundheitsamt einen neuen Hitzeaktionsplan (HAP) erstellt, der sich an Städte, Gemeinden, Einrichtungen und Organisationen im gesamten Landkreis richtet. „Wir erfüllen mit diesem Hitzeaktionsplan bereits jetzt die gesetzlichen Vorgaben des Bundes und des Landes Baden-Württemberg – Jahre bevor diese verbindlich werden. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir es für richtig halten", sagte Landrat Roland Bernhard bei der Vorstellung. Das Bundes-Klimaanpassungsgesetz und das novellierte Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg verpflichten Landkreise, bis 2034 kommunale Klimaanpassungskonzepte zu erstellen, deren Bestandteil Hitzeaktionspläne sein können.

Was der Hitzeaktionsplan enthält

Der Plan enthält konkrete Maßnahmenpläne für elf Bereiche, in denen besonders gefährdete Menschen betreut und versorgt werden, darunter auch Kindergärten, Schulen, Vereine und in der Pflege. Ergänzt werden diese durch ein Kapitel zum Schutz von Menschen mit Behinderung sowie durch Praxisbeispiele aus verschiedenen Bereichen.

„Der Plan folgt einem klaren Prinzip: Wir unterstützen – Sie entscheiden", erläuterte Landrat Bernhard das Konzept. Die Maßnahmenpläne dienen demnach als Vorlagen, aus denen Einrichtungen und Gemeinden mit überschaubarem Aufwand eigene, maßgeschneiderte Hitzeaktionspläne erstellen können sollen. „Das spart Zeit und Personal und stellt sicher, dass der Schutz dort ankommt, wo er gebraucht wird."

Susanne Schwarz vom Gesundheitsamt Böblingen präsentierte die Details. Deutlich wurde dabei, dass dies keine abstrakte Sammlung ist, sondern konkret an den Alltag der jeweiligen Einrichtungen anknüpft – von der Trinkerinnerung in der Kita über angepasstes Medikamentenmanagement im Pflegeheim bis zu Abbruchkriterien für Wettkämpfe und Übungseinheiten im Sport.

Wie man sich vor Hitze schützen kann

Experten empfehlen, bei Hitze ausreichend zu trinken und körperliche Anstrengungen möglichst in die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen. Räume sollten tagsüber verschattet und nur in den kühleren Nacht- und Morgenstunden gelüftet werden. Besonders auf ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke sollte geachtet werden. Wer draußen unterwegs ist, sollte Sonnenschutz nutzen und die Mittagshitze möglichst meiden.

Der Hitzeaktionsplan ist ab sofort über das Hitzeportal des Gesundheitsamts Böblingen abrufbar unter: www.lrabb.de/hitzeportal

Hitze im Landkreis Böblingen

Die Jahresmitteltemperatur im Landkreis Böblingen ist gegenüber der Referenzperiode 1961 bis 1990 um 1,4 Grad Celsius gestiegen. Im Jahr 2023 lag sie 2,7 Grad über dem langjährigen Mittel.

Die Anzahl langandauernder Hitzewellen nimmt seit Jahrzehnten zu. Das Robert Koch-Institut schätzt, dass allein in den Sommern 2023 und 2024 rund 5900 Menschen in Deutschland an den Folgen hoher Temperaturen verstarben.

Eine eigens erstellte Karte, die sogenannte „Cool Map“ des Landkreises Böblingen, listet kühle Orte, Schwimmbäder und Wasserspiele im Kreisgebiet auf. Sie ist abrufbar unter www.coolmap.lrabb.de.