Heiß, heißer, am heißesten: Dem Land steht eine Hitzewelle mit örtlich mehr als 35 Grad bevor. Im Landratsamt rüstet man sich mit einem Hitzeaktionsplan.
17.06.2026 - 12:22 Uhr
Baden-Württemberg steht vor den bislang heißesten Tagen des Jahres. Schon ab Mittwoch steigen die Temperaturen ordentlich an, zum Wochenende sind vielerorts deutlich mehr als 30 Grad zu erwarten. „Das ist gerade für einen so frühen Zeitpunkt im Sommer schon ungewöhnlich“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die absoluten Temperaturrekorde in Baden-Württemberg von rund 40 Grad würden zwar nicht erreicht. Für die Jahreszeit seien die Werte aber rekordverdächtig