Der letzte Wartburg Ende einer sozialistischen Nobelkarosse
Vor 35 Jahren sind die letzten Autos der Marke Wartburg fabriziert worden.
Vor 35 Jahren sind die letzten Autos der Marke Wartburg fabriziert worden.
Ein halbes Jahr nach der DDR endete auch deren automobile Geschichte. Im April des Jahres 1991 liefen die letzten Vehikel der Marken Trabant und Wartburg vom Fließband. Die nach Luthers Asyl im Thüringer Wald benannte Marke bezeichnete die Nobelkarossen des real existierenden Sozialismus. Führende Genossen bevorzugten freilich Citroën oder Volvo als Staatslimousinen.
Der Abbau von Rohstoffen für die Herstellung von Werkzeugen war fundamental für die Weiterentwicklung des Menschen. In Südafrika haben Tübinger eine 220.000 Jahre alten Tagebau von Hornfels entdeckt.