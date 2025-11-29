 
Der Leuchtriese im Gäu Der Christ-Mammutbaum leuchtet

1
1,5 Kilometer ist die Lichterkette lang, die den 33,5 Meter hohen Mammutbaum in Herrenberg umspannt. Foto: Stefanie Schlecht

Der höchste Christbaum im Großraum Stuttgart brennt wieder. Die Macher des Herrenberger Weihachtsdorfs haben am Samstagabend den Schalter umgelegt.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Immer mehr Leute kamen am Samstagabend zum Weihnachts-Winterdorf nach Herrenberg, denn sie wollten die festliche Illumination des größten geschmückten Weihnachtsbaums im Großraum Stuttgart anschauen. 14 Pavillons und drei Stände mit Essenausgaben standen auf dem Platz vor dem Herrenberger Naturfreundehaus, und die Band Joe Vox stimmte sich gerade ein. Das alles unter einem riesigen 33,5 Meter hohen Mammutbaum, dessen Schatten allmählich in Dunkelheit und Lichterglanz verschwand.

 

Mindestens seit 14 Uhr fragte sich Nico Meinhardt, einer der drei Organisatoren des Weihnachtsdorfes, ob die Illumination auch klappen würde. 1,5 Kilometer lang ist die Lichterkette, mit 5500 LED Lichtern ist sie bestückt. Was, wenn irgendwo ein Kurzschluss stecken würde? Was wenn ein Eichhörnchen am Kabel genagt hätte?

Die Musik verstummte und die Menge fiel in einen Countdown, „zehn neun, acht. . .“ und Andreas Feil vom Naturfreundehaus hob die Hand, um auf einen großen kugelförmigen Knopf zu drücken. Er drückte und alle 5500 Lichter gingen an, verwandelten den Baum in eine leuchtende Fackel. Applaus und Bravorufe waren zu hören, nun kann die Adventszeit kommen. Und im nächsten Jahr überragt der Herrenberger Mammutbaum vielleicht sogar die anderen großen Weihnachtsbäume in Baden-Württemberg. Denn dann dürfte er wieder um einen halben Meter in die Höhe gewachsen sein.

