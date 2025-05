Voller Höhepunkte: Russ-Klassik-Programm 2025/2026 Russ Klassik in Stuttgart feiert mit Stargeigerin Anne-Sophie Mutter dreifaches Jubiläum

80 Jahre SKS Russ, 80. Geburtstag von Michael Russ und 50-Jahr-Bühnenjubiläum von Stargeigerin Anne-Sophie Mutter: All das will gefeiert werden. Mit welchem Programm will Russ Klassik in der Saison 2025/2026 das Publikum begeistern?