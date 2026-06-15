Beim Brauchtumsverein Kübelesmarkt ist er kein Unbekannter: Marcus Zaiß. Er ist seit 2015 im Küblerrat und hat auch federführend das Cannstatter Fischerstechen organisiert und auch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen geholfen. Nun ist er in der Hierarchie an der Spitze angekommen. Im Mai ist er der neue Oberkübler geworden, so etwas wie der Vereinschef. Zaiß ist nebenher unter anderem noch Bezirksbeirat der CDU von Stuttgart-Münster. Und das alles neben seiner eigentlichen Tätigkeit. Der Vater von vier Kindern, ist leitender Angestellter in einem mittelständischen Unternehmen der Druckbranche. Er zeigt sich sehr flexibel und ist auch schon morgens kurz nach acht Uhr zum Gespräch parat.

Unsere Empfehlung für Sie Kübelesmarkt Bad Cannstatt Nach 25 Jahren: darum ist Steffen Kauderer kein Oberkübler mehr Steffen Kauderer war ein Vierteljahrhundert lang Oberkübler in Bad Cannstatt beim Kübelesmarkt. Jetzt hört er auf. Auf eines freut sich der 55-Jährige in der Fastnet nun besonders. Dort, wo der Verein, der Kübelesmarkt seinen Sitz hat im Küblerhaus. Im Mai bei der Mitgliederversammlung der Kübler frisch gewählt, sagt der 46-Jährige, habe er sich über das starke Votum gefreut und Respekt vor der Aufgabe und der Verantwortung, die 25 Jahre lang von Steffen Kauderer ausgeübt wurde, einem „ausgezeichneten Kommunikator“. Seitdem trägt er die Amtskette mit den Symbolen wie Mondlöscher, Felben, Rohrtrunk und der Cannstatter Kanne. Zaiß zählt auf sein „starkes Team im Küblerrat“, wie er sagt. „Ich bin ein Teamplayer, habe Fußball gespielt“. Seine vier Kinder im Alter von 20, 15, 13 und 9 Jahren sind alle Kübler. Seine Frau ebenfalls.

Die Kübler beim Rathaussturm und Rohrtunk: Mit dabei der Neffe vom jetzigen Oberkübler Marcus Zaiß, Andreas Zaiß (Mitte) als Weinvogt. Foto: Lichtgut

Seine Wurzeln liegen in Bad Cannstatt. Die Familie Zaiß ist dort ein Begriff: Sein Vater Werner ist neben Siegrfried der dritte Bruder vom einstigen Weinvogt Dieter Zaiß, ebenfalls Kübler und langjähriger Teilnehmer des historischen Rohrtrunks beim Rathaussturm. Alle Zaiß-Brüder haben einen Sohn und eine Tochter, die bei den Küblern aktiv sind. Die Kinder von Dieter Zaiß, Iris und Andreas, sind im Küblerrat, sein Vetter Andreas führt das Weingut Zaißerei und Iris Zaiß ist Kassiererin bei den Küblern. Die Kinder von Siegfried Zaiß sind Alexander und Sandra und auch aktiv. „Alles ist verflochten“, weiß der neue Oberkübler, der in Uhlbach aufgewachsen ist. Weitere Kübler-Familien heißen etwa Wager, Besch, Rahm und Kauderer. Steffen Kauderers Sohn Joa ist auch frisch in den Küblerrat gewählt.

Marcus Zaiß: „Vereine sind das Rückgrat der Gesellschaft“

„Brauchtum und Tradition ist unsere DNA“, sagt Zaiß. Alle setzen sich dafür ein. „Vereine sind das Rückgrat der Gesellschaft. Das soziale Miteinander steht im Vordergrund.“ Das war ihm Motivation. Ihm ist auch im Verein das Agieren „auf Augenhöhe“ wichtig, gerade auch in die Abteilungen hinein. Er als Vorsitzender trägt die Gesamtverantwortung. Sein Stellvertreter ist Florian Baitinger. „Ich bin ein Teamplayer und kein Basta-Typ“, sagt Zaiß, der sich als „ausgleichender Mensch“ beschreibt. Er will die Mitglieder motivieren, Freiraum geben und vertrauen.

Die Kübler blicken auf ein großes Netzwerk mit anderen Vereinen und sind auch Mitglied im Verband Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Küblerrätin Sarah König ist Vizepräsidentin des Verbands. A propos Frauen: Während früher im Küblerrat nur Männer saßen, ist das Vorstandsgremium heute fast paritätisch: mit sechs Frauen und sieben Männern. „Lösungen finden ist oftmals mit Frauen einfacher“, findet Zaiß.

Ziel: Auch andere Mitglieder sollen die Ämter ausfüllen können

In die Zukunft geblickt ist ihm die Teamarbeit wichtig, diese in Arbeitsgruppen und Ausschüssen zu fördern. „Wenn jemand das Team sieht, dann findet sich auch immer wieder neue Mitglieder, die sich engagieren“, ist sich Zaiß sicher. Er will jetzt den Generationenwechsel begleiten mit dem Ziel, dass andere Mitglieder auch die Ämter ausfüllen können. „Es muss immer ein steter Wechsel stattfinden.“ Dadurch gebe es mehr Kompetenzen im Verein. Schließlich steigen die Herausforderungen auch etwa in Punkto Sicherheit bei Veranstaltungen.

Der neue Oberkübler Marcus Zaiß gehört zu den Mondlöschern und wird etwa bei Ausfahrten auch in dem Häs weiterhin mitlaufen. Foto: Lichtgut

Zaiß ist bei den Mondlöschern und wird in dem Häs weiter bei Ausfahrten unterwegs mitlaufen. Wie die Aufgaben insbesondere während der Fasnet verteilt sein werden, das wird im Team noch besprochen. Die Kübler sind das ganze Jahr aktiv, nicht nur während der Fasnet in den Abteilungen vom Theater Scheureburzler bis zu den Tanzgarden und dem Spielmannszug.

Rathaussturm: die Kübler stürmen das historische Rathaus und holen Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler heraus Foto: Lichtgut

Infos zum Cannstatter Abendmarkt

Der Kübelesmarkt Bad Cannstatt stellt sich am Freitag, 19. Juni, beim Cannstatter Abendmarkt auf dem Marktplatz in Bad Cannstatt vor. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Es gibt verschiedene Stände und Musik. Der Kübelesmarkt bietet ein buntes Programm mit Stadtführungen, verschiedenen Tanzvorführungen und Auftritten des Spielmannszugs.

Der Cannstatter Abendmarkt, veranstaltet vom Verein „Die Altstadt Bad Cannstatt“, findet immer freitags bis zum 28. August in Bad Cannstatt statt. Dabei verwandelt sich der Cannstatter Marktplatz von 17 bis 22 Uhr in einen Treffpunkt für Besucher aus Bad Cannstatt und der gesamten Region. Neben gastronomischen Angeboten erwartet die Gäste ein Programm mit Livemusik, Tanz, Themenabenden, Weinproben und Mitmachaktionen.