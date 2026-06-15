Der neue Oberkübler Marcus Zaiß: „Ich bin ein Teamplayer und kein Basta-Typ“
Er ist ein Cannstatter Gewächs, der neue Oberkübler Marcus Zaiß. Für seinen ersten öffentlichen Auftritt ist er nur ein wenig aufgeregt. Warum?
Er ist ein Cannstatter Gewächs, der neue Oberkübler Marcus Zaiß. Für seinen ersten öffentlichen Auftritt ist er nur ein wenig aufgeregt. Warum?
Beim Brauchtumsverein Kübelesmarkt ist er kein Unbekannter: Marcus Zaiß. Er ist seit 2015 im Küblerrat und hat auch federführend das Cannstatter Fischerstechen organisiert und auch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen geholfen. Nun ist er in der Hierarchie an der Spitze angekommen. Im Mai ist er der neue Oberkübler geworden, so etwas wie der Vereinschef. Zaiß ist nebenher unter anderem noch Bezirksbeirat der CDU von Stuttgart-Münster. Und das alles neben seiner eigentlichen Tätigkeit. Der Vater von vier Kindern, ist leitender Angestellter in einem mittelständischen Unternehmen der Druckbranche. Er zeigt sich sehr flexibel und ist auch schon morgens kurz nach acht Uhr zum Gespräch parat.