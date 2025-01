Wie muss der perfekte Lehrer sein? So wie Herr N. einer war – da ist sich unsere Autorin Hilke Lorenz sicher. Was ihr Englischlehrer aus den 1970er Jahren in seinen Schülern weckte, schaffen trotz moderner Unterrichtsmethoden auch heute nicht viele, sagt sie.

Hilke Lorenz 08.01.2025 - 20:00 Uhr

Ende Oktober kam die Mail. In der Betreffzeile standen nur drei Worte. Der Vor- und der Nachname meines ehemaligen Englisch- und Deutschlehrers – und das Wörtchen verstorben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hätte er seinen 81. Geburtstag gefeiert. Seine drei Kinder haben die Nachricht verfasst. Und es hört sich so an, als sei Andy Randy, wie wir Schüler ihn manchmal heimlich nannten, sehr geliebt und umsorgt gewesen. Bis zum letzten Tag.