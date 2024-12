Was geschah am . . . 30. Dezember 1916?

Geliebt, gehasst, getötet: Dem legendären Zarenberater Grigori Rasputin werden Wunderheilungen ebenso zugeschrieben wie Orgien. Früh suchte der Mönch, der aus der Kälte kam, die Nähe zur Macht.

Markus Brauer 30.12.2024 - 14:05 Uhr

Sein Leben ist wild, sein Tod bestialisch: Am 30. Dezember 1916 fällt der vollbärtige Wanderprediger Grigorij Rasputin in einer kalten Winternacht in St. Petersburg einer Verschwörung zum Opfer. Unter Führung von Verwandten des russischen Zaren Nikolaus II. wird der zwielichtige Wunderheiler brutal ermordet. Am 1. Januar 1917 finden Arbeiter im Fluss Kleine Newa die Leiche, die Schusswunden und schwere Folterverletzungen aufweist.