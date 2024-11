Der junge russische Gitarrist Alex Misko wurde mit einem Video und 17 Millionen Klicks zum YouTube-Star. Nun lebt er im schwäbischen Exil und spielt Konzerte vor 60 Zuschauern.

Erik Hlacer 11.11.2024 - 11:22 Uhr

Es gibt diese Szene im Film „Zurück in die Zukunft“. Marty McFly ist 30 Jahre in die Vergangenheit gereist, ins Jahr 1955, und steht mit einer Gitarre auf der Bühne. Er fügt sich der Epoche, spielt harmlose Riffs, die schicke Gesellschaft auf dem Schulball tanzt paarweise. Dann überredet ihn der Sänger zu einer Zugabe. Und die hat es in sich. Er packt ein E-Gitarrensolo aus, robbt dudelnd über den Boden und kickt am Ende noch den Verstärker um. Die Leute haben längst aufgehört zu tanzen. Sie starren den Mann mit der Gitarre an, als sei er ein Alien.