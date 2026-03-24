Der schärfste Feuertopf der Stadt Das sind die besten Spots für Hotpot in Stuttgart

Der schärfste Feuertopf der Stadt: Das sind die besten Spots für Hotpot in Stuttgart
Hotpot essen ist in Stuttgart beliebter denn je. Foto: Fire Fire

Hong Deng Ji bringt die Guizhou-Variante und Fire Fire den schärfsten Feuertopf nach Stuttgart. Hier gibt’s Hotpot im Kessel.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Hotpot ist langsam aber sicher auch im Kessel angekommen. Das besonders Schöne an dem Gericht: Es bringt Menschen zusammen. Man lässt es sich gemeinsam schmecken und gut gehen. Und das lieben die Stuttgarter nicht nur im Winter beim Fondue.

 

Auch im Frühling, wenn die Kirschbäume blühen, man eigentlich immer die falsche Jacke anhat und es in der Sonne zu warm und im Schatten zu kalt ist, genau dann tut ein wärmendes Suppengericht mehr als gut – und heizt, je nach Schärfegrad, auch gern mal ordentlich ein.

Zuletzt sorgte die Neueröffnung von Hong Deng Ji in der Schulstraße für Aufsehen, da dort nicht nur eine ganz besondere Variante von Hotpot serviert wird. Es schließt auch die Lücke, die durch das Aus des chinesischen Restaurant-Vorgängers Fu Gui Fang entstanden war.

Das sind die besten Spots für Hotpot in Stuttgart:

Hong Deng Ji serviert Guizhou-Hotpot

Hong Deng Ji bringt eine kulinarische Spezialität aus der Provinz Guizhou in die Stuttgarter Innenstadt: Hotpot, dessen Basis eine charakteristische fermentierte Brühe ist. Im Gegensatz zu den oft öligen und sehr scharfen Varianten anderer Hotpots ist die Guizhou-Version leichter und frischer. Sie schmeckt dezent säuerlich, zugleich schön würzig.

Hong Deng Ji, Schulstr. 45, Stuttgart-Mitte, So-Do 11.30-22, Fr+Sa 11.30-23 Uhr

Fire Fire – der schärfste Feuertopf der Stadt

Im Fire Fire geht man kulinarisch keine Kompromisse ein. Wie im Südwesten Chinas soll es hier schmecken, deshalb erwartet Mutige dort auch ein „Stromschlag an der Zunge“ – gemeint sind die höllisch scharfen Hotpots, die sich durch Unmengen von roten Chilis und Szechuan-Pfeffer auszeichnen.

Fire Fire, Rotebühlstr. 69, Stuttgart-West, Di-So 17.30-22.30 Uhr, Küche bis 21.45 Uhr

Shabu Shabu – klassischer Hotpot am Charlottenplatz

Bei Shabu Shabu ist alles ganz klassich gehalten. Der Hotpot, genauer die Brühe, kann mit Lauchzwiebeln, Chilli und Koriander verfeinert werden. Dazu werden unter anderem Gemüseteller, Meeresfrüchte und Fleisch gereicht.

Shabu Shabu, Charlottenstr. 26, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11.30-15+17.30-23, Fr 17.30-23, Sa+So 12-23 Uhr

Kim’s So – koreanischer Hotpot mitten in der Stadt

Mitten in der Stadt, am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, wird eine Vielfalt an koreanischen Gerichten angeboten, so lecker, dass man das Schlangestehen miteinrechnen sollte. Denn hier geht’s so lecker zur Sache, vor allem auch in Sachen Ramyun oder eben auch Jeongol, einem koreanischen Hotpot-Gericht.

Kim’s So, Neue Brücke 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 11.30-15 + 17-22 Uhr, Sa+So 11.30-22 Uhr

Und nicht zu vergessen sind auch die besonderen Malatang-Hotpots, die Stuttgart nun an mehreren Ecken aufmischen. Fest steht: Im Kessel ist man auf den Geschmack gekommen und möchte das chinesische Suppengericht nicht mehr missen.

Mala Town brachte Malatang nach Stuttgart

„Malatang“ ist ein typisches, chinesisches Street-Food-Gericht, das nach der Gewürzmischung aus Szechuanpfeffer und Chili benannt wurde. Gäste stellen sich die Suppe selbst zusammen, erst die Zutaten rein – von Gemüse bis Fleisch ist alles dabei, dann werden die Nudeln gewählt und am Schluss die Brühe (besonders: grüner Pfeffer). Noch heute stehen die Stuttgarter bei Mala Town Schlange.

Mala Town, Reuchlinstr. 12, Stuttgart-West, tägl. 12-20 Uhr

Tang Ba bietet eine grandiose Zutatenauswahl

An der Hauptstätter Straße sorgte vor geraumer Zeit dann der zweite Malatang-Spot im Kessel für Furore. Die Rede ist von Tang Ba, wo es neben dem chinesischen Suppengericht – mit einer grandiosen Zutatenauswahl – einen Bathing-Espresso-Teddy gibt. Wer mehr wissen will, sollte hin.

Tang Ba, Hauptstätter Str. 33/35, Stuttgart-Mitte, Di-Do 16-22 Uhr, Fr-Sa 13-22 Uhr, So 14-21 Uhr

Yangguofu mit zwei Filialen in der Stadt vertreten

Die chinesische Kette ist in Stuttgart nun mit zwei Filialen vertreten – in der Innenstadt und in Feuerbach. Genau wie bei den anderen Spots kann man bei Yangguofu die Suppe selbst zusammenstellen, was den Gästen am meisten Spaß macht. Auch hier ist die Zutatenauswahl gigantisch.

Yangguofu, Rotebühlpl. 15, Stuttgart-Mitte, Mo-So 11.30-22 Uhr

Yangguofu (zweite Filiale ), Stuttgarter Str. 33-35, Stuttgart-Feuerbach, Mo-Fr 11.30-15+17-22, Sa+So 12-22 Uhr

Der schärfste Feuertopf der Stadt: Das sind die besten Spots für Hotpot in Stuttgart

Der schärfste Feuertopf der Stadt Das sind die besten Spots für Hotpot in Stuttgart

Hong Deng Ji bringt die Guizhou-Variante und Fire Fire den schärfsten Feuertopf nach Stuttgart. Hier gibt’s Hotpot im Kessel.
Von Tanja Simoncev
