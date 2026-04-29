Auch wenn die Altkanzlerin im Ruhestand ist, lässt sie sich hohe Friseur- und Visagistenrechnungen vom Bund bezahlen.
29.04.2026 - 10:28 Uhr
Wer dem Staat in führender Rolle gedient hat, wird auch als Pensionär ordentlich versorgt. In besonderem Maße gilt das für Bundeskanzler im Ruhestand. Altersarmut ist für sie kein Thema. Angela Merkel, seit 2021 in Rente, erhält laut dem Bund für Steuerzahler ein monatliches Altersruhegeld von 15 000 Euro. Damit aber nicht genug. Die Steuerzahler kommen auch für ihre Friseurrechnungen auf.