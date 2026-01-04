Der US-Einsatz und seine Folgen In Venezuela herrscht gespannte Ruhe
Wer regiert zukünftig das ölreichste Land der Welt? Die Opposition droht einem „Deal“ von US-Präsident Donald Trump geopfert zu werden.
Auf den Straßen in Caracas herrscht gespenstische Ruhe. Unmittelbar nachdem in der Nacht zum Samstag erst der Lärm von Militärhubschraubern über der Millionenmetropole und weniger später die Detonationen zu hören waren, wird es still in der venezolanischen Hauptstadt. Einige Mutige feiern die spektakuläre Verhaftung von Machthaber Nicolas Maduro durch eine Spezialeinheit der US-Armee, aber insgesamt gelingt es weder der Opposition noch dem Regime, genügend Unterstützer massenhaft zu mobilisieren.