Der VfB-Profi und die Nationalelf: An Angelo Stiller zeigt sich ein grundsätzliches Problem

Es ist wieder so weit. Julian Nagelsmann erhält seine Spielwiese. Diesmal liegt sie zunächst in Wolfsburg, wo sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft, um sich auf die möglichst letzte Runde der WM-Qualifikation vorzubereiten. Zwei wichtige Länderspiele stehen an, um das direkte Ticket zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu sichern: Am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg und am darauffolgenden Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei. So weit zu den Fakten und Pflichten – und nun erklärt der Bundestrainer, wie Rang eins in der WM-Qualifikationsgruppe A behauptet werden soll.