Der Vormarsch rechter Bewegungen Demokratie ist kein Geschenk
Die Neue Rechte scheint kaum aufzuhalten. Die schweigende Mehrheit bleibt passiv. Jetzt geht es darum, Bürgerrechte aktiv zu verteidigen.
Die Neue Rechte scheint kaum aufzuhalten. Die schweigende Mehrheit bleibt passiv. Jetzt geht es darum, Bürgerrechte aktiv zu verteidigen.
Der Nationalsozialismus hätte gestoppt werden können, hätte man ihn richtig verstanden.“ Das stellte unlängst der britische Publizist Paul Mason fest. Es ist reichlich zynisch, aber derzeit könnte man meinen, die Deutschen bekämen eine zweite Chance, das Phänomen Faschismus zu begreifen. Ob das rechtzeitig gelingt?