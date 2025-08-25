Dermatologin Yael Adler klärt auf „Skin-Care schadet der Haut“
Bestsellerautorin und Hautärztin Yael Adler berichtet im Gespräch, warum Cremes nicht gegen Falten helfen und gibt Tipps, wie wir dennoch eine schöne Haut erhalten.
Yael Adler hat nicht nur ein umfangreiches Wissen, sondern verfügt auch über die Gabe, dieses vermitteln zu können. Die Dermatologin und Ernährungswissenschaftlerin klärt deswegen nicht nur die Patienten ihrer Berliner Praxis auf, sondern bringt ihre Erkenntnisse durch Sachbücher und Auftritte als Expertin im Fernsehen unter die Leute. Dabei klärt die 52-Jährige auch über Mythen auf, die sich hartnäckig halten.