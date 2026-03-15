In Shanghai bleibt die dritte Startreihe frei. Warum bloß? Im Grand Prix zeigt ein Teenager seine ganze Reife. Kimi Antonelli gewinnt erstmals einen Grand Prix. Ferrari liefert ein packendes Duell.
Shanghai - Teenager Kimi Antonelli hat in Shanghai eine souveräne Show hingelegt und seinen Premierensieg in der Formel 1 gefeiert. Der jüngste Pole-Mann in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse konterte beim Grand Prix von China in Shanghai sogar eine Start-Attacke von Rekordchampion Lewis Hamilton im Ferrari. Mit erst 19 Jahren und 202 Tagen bescherte der Italiener vor seinem Teamkollegen und Australien-Auftaktsieger George Russell Mercedes den zweiten Doppelerfolg in dieser noch jungen Saison.