Die Backnanger Feiertage ohne Straßenfest-Bierkrug? Für viele Besucher des Traditionsfestes undenkbar. Das Trinkgefäß mit seinem jährlich wechselnden Motiv gilt in Backnang (Rems-Murr-Kreis) als Kultobjekt – beliebt, begehrt und für viele ein echtes Sammlerstück. Über Jahrzehnte hinweg prägte Hellmut G. Bomm die Gestaltung dieser Krüge. Nachdem er seine Mitwirkung im vergangenen Jahr beendet hat, war zunächst von Seiten des Rathauses kommuniziert worden, dass es 2026 keinen besonders gestalteten Krug geben werde. Nun folgt die Kehrtwende: Die Stadt Backnang schreibt das Motiv für den Straßenfestkrug in einem offenen Design-Wettbewerb aus. Jede und jeder kann mitmachen.