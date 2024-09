Max Hartmann, sein Label La Ida sowie die Loggos, Designobjekt und Spielzeug, wurden mehrfach ausgezeichnet – unter anderem“ bei der Designmesse Blickfang. Warum Spielen so wichtig ist, haben wir mit dem Stuttgarter besprochen.

Tanja Simoncev 07.09.2024 - 09:00 Uhr

Während Corona, beim Studium in Tel Aviv, hat Max Hartmann etwas für sich sehr Wichtiges erkannt: „Dieser deutsche Ansatz, immer etwas für die Industrie entwickeln zu wollen, mit großer Marktforschung und der Frage: Was braucht die Welt gerade? Das war nicht so wirklich meins.“ Der Produktdesigner aus Stuttgart bevorzugt eben den spielerischen Ansatz.