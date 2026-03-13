Die Designmesse Blickfang bietet am Wochenende in Stuttgart einmal mehr unabhängigen Labels eine Bühne. Worauf der Veranstalter in diesem Jahr einen Schwerpunkt setzt.
Von Pilz-Möbeln über Rochenleder-Mode bis zu Schmuck aus dem 3D-Drucker – bei der Messe Blickfang sind am Wochenende in Stuttgart mehr als 6000 Designprodukte zu sehen. Rund 200 Labels präsentieren in der Liederhalle ihre Stücke, wie der Veranstalter mitteilt. Dabei handele es sich um unabhängige Gestalterinnen und Gestalter „aus ganz Europa“, heißt es im Ankündigungstext für das Event.