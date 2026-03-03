Alle Infos zu Tickets, teilnehmenden Nationen und dem Zeitplan des DTB-Pokals 2026 findet ihr im Artikel.

Digital Desk : Saskia Ebert (sne)

Der DTB-Pokal 2026 findet dieses Jahr vom 19. bis 22. März 2026 statt und bringt erneut internationale Spitzen-Turnerinnen und -Turner an die Geräte. Vier Tage lang stehen Team-Entscheidungen, Nachwuchswettkämpfe, der Mixed Cup sowie die Gerätefinals der Junioren und Senioren auf dem Programm. Nationen aus Europa, Asien, Amerika und Ozeanien haben ihre Teilnahme angekündigt, darunter Deutschland, Japan, die USA, Kanada, Australien und viele weitere.

 

Der Zeitplan: Alle Wettkämpfe im Überblick

Donnerstag, 19. März 2026 

  • 14:45 Uhr: Opening Show
  • 15:00 Uhr: Team Challenge Männer - Subdivision 1 (Israel, Kasachstan, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Usbekistan)
  • 18:15 Uhr: Opening Show
  • 18:30 Uhr: Team Challenge Männer - Subdivision 2 (Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Schwiez, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA)

Freitag, 20. März 2026 

  • 10:00 Uhr: Opening Show
  • 10:15 Uhr: Junior Team Challenge Männer - Subdivision 1 (Australien, Belgien, China, Deutschland, Österreich, Türkei, USA)
  • 13:30 Uhr: Opening Show
  • 13:45 Uhr: Junior Team Challenge Männer - Subdivision 2 (Aserbaidschan, Indien, Israel, Kasachstan, Mexiko, Ukraine, Ungarn)
  • 18:45 Uhr: Opening Show
  • 19:00 Uhr: Team Challenge Frauen (Australien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Israel, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Polen)

Samstag, 21. März 2026

  • 9:45 Uhr: Opening Show
  • 10:00 Uhr: Junior Team Challenge Frauen - Subdivision 1
  • 13:00 Uhr: Opening Show
  • 13:15 Uhr: Junior Team Challenge Frauen - Subdivision 2
  • 17:45 Uhr: Opening Show
  • 18:00 Uhr: Mixed Cup (Australien, Deutschland, Kanada, Schweiz)

Sonntag, 22. März 2026

  • 10:45 Uhr: Opening Show
  • 11:00 Uhr: Gerätefinals 1 - Junioren und Senioren (Männer: Boden, Pauschenpferd, Ringe; Frauen: Sprung, Stufenbarren)
  • 15:30 Uhr: Opening Show
  • 15:45 Uhr: Gerötefinals 2 - Junioren und Senioren (Männer: Sprung, Barren, Reck; Frauen: Schwebebalken, Boden)

Wo kann man Tickets kaufen?

Tickets sind über die offizielle Website des DTB-Pokals 2026 erhältlich (dtbpokal.de/tickets/). Neben Einzeltickets wird auch ein „Fan-Package“ angeboten. Dieses umfasst eine Eintrittskarte sowie – je nach Variante – ein T-Shirt für Erwachsene oder einen Hoodie für Kinder.

Was ist der DTB-Pokal?

Der DTB-Pokal ist einer der traditionsreichsten internationalen Turnwettkämpfe der Welt. Veranstalter ist der Deutsche Turner-Bund (DTB). Seit den 1980er-Jahren treffen sich in Stuttgart (lange Zeit in der Hanns-Martin-Schleyerhalle, später in der Porsche-Arena) Spitzenathletinnen und -athleten aus aller Welt. Der Wettbewerb gilt als wichtiger Gradmesser im internationalen Kalender, oft mit Blick auf Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele.