Freitag, 20. März 2026

Samstag, 21. März 2026

Sonntag, 22. März 2026

Tickets sind über die offizielle Website des DTB-Pokals 2026 erhältlich (dtbpokal.de/tickets/). Neben Einzeltickets wird auch ein „Fan-Package“ angeboten. Dieses umfasst eine Eintrittskarte sowie – je nach Variante – ein T-Shirt für Erwachsene oder einen Hoodie für Kinder.

Was ist der DTB-Pokal?

Der DTB-Pokal ist einer der traditionsreichsten internationalen Turnwettkämpfe der Welt. Veranstalter ist der Deutsche Turner-Bund (DTB). Seit den 1980er-Jahren treffen sich in Stuttgart (lange Zeit in der Hanns-Martin-Schleyerhalle, später in der Porsche-Arena) Spitzenathletinnen und -athleten aus aller Welt. Der Wettbewerb gilt als wichtiger Gradmesser im internationalen Kalender, oft mit Blick auf Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele.