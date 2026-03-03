Alle Infos zu Tickets, teilnehmenden Nationen und dem Zeitplan des DTB-Pokals 2026 findet ihr im Artikel.
Der DTB-Pokal 2026 findet dieses Jahr vom 19. bis 22. März 2026 statt und bringt erneut internationale Spitzen-Turnerinnen und -Turner an die Geräte. Vier Tage lang stehen Team-Entscheidungen, Nachwuchswettkämpfe, der Mixed Cup sowie die Gerätefinals der Junioren und Senioren auf dem Programm. Nationen aus Europa, Asien, Amerika und Ozeanien haben ihre Teilnahme angekündigt, darunter Deutschland, Japan, die USA, Kanada, Australien und viele weitere.