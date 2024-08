Bei einem Verkehrsunfall in Dettenhausen ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden.

Nina Scheffel 17.08.2024 - 12:35 Uhr

Am Freitagvormittag ist es in der Weinhalde in Dettenhausen bei Tübingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen.