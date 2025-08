Einbruch in Garage: Fahrrad gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen in Dettingen/Teck sein Unwesen getrieben. Die Polizei ermittelt.

Laureta Nrecaj 04.08.2025 - 14:15 Uhr

Zwischen Mittwochabend und Samstagmittag hat ein bislang unbekannter Täter im Meisenweg in Dettingen/Teck (Landkreis Esslingen) eine Garage aufgebrochen und daraus ein Fahrrad gestohlen. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 13 Uhr am Samstag.