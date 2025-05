Weil er in einer Gaststätte herumgepöbelt hat und anschließend Polizeibeamte angegangen ist, musste ein 31-Jähriger die Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Polizeirevier verbringen.

Nina Scheffel 17.05.2025 - 14:07 Uhr

Einem 31-Jährigen drohen mehrere Anzeigen, nachdem er am Freitagabend in einer Gaststätte in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) unliebsam aufgefallen war.