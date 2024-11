Ein Erwachsener und ein Jugendlicher geraten in Streit. Dann zieht der Jüngere ein Messer und sticht zu.

red/dpa 01.11.2024 - 14:11 Uhr

Ein Jugendlicher hat einem Mann am Halloweenabend mit einem Messer in den Rücken gestochen. Wie die Polizei mitteilte, seien der 33-Jährige und der Jugendliche in Dettingen unter Teck in Streit (Kreis Esslingen) geraten. Der Jugendliche habe daraufhin ein Messer gezogen und es seinem Kontrahenten in den Rücken gestochen.