Die Mädchen laufen den Jungs auf dem Gymnasium inzwischen den Rang ab. Ihr Anteil an der Schülerschaft ist deutlich höher als der der Jungs. Besonders in Stuttgart. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Mathias Bury 09.10.2024 - 12:09 Uhr

In der Landeshauptstadt besuchen nicht nur sehr viele Schülerinnen und Schüler die Oberstufe eines allgemeinbildenden Gymnasiums. Vor allem der Anteil der Mädchen ist hier besonders hoch. Zu diesem Schluss kommen die Statistiker der Stadt. Sie haben sich die Zahlen aus dem aktuellen Zensus auf diese Frage hin genauer angeschaut. Demnach besuchten am Stichtag Mitte Mai 2022 in Stuttgart insgesamt 62 860 Kinder und Jugendliche eine Schule. Von diesen büffelten 18 Prozent (11 460 Jugendliche) in der Oberstufe eines allgemeinbildenden Gymnasiums. Das sind drei Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt und zwei Prozentpunkte mehr als in Baden-Württemberg.