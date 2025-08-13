Deutlich weniger Babys Geburtenrate in Stuttgart stürzt ab – weit unter den Bundeswert
In Stuttgart werden immer weniger Kinder geboren – viel weniger als im Bundesschnitt. Auch die Geburtenzahlen in den Kliniken haben sich stark verändert.
In Stuttgart werden immer weniger Kinder geboren – viel weniger als im Bundesschnitt. Auch die Geburtenzahlen in den Kliniken haben sich stark verändert.
Vier Jahrzehnte ist es her, dass die Geburtenziffer in der Landeshauptstadt nicht mehr so niedrig war wie in den Jahren 2024 und 2023. Mit einem Wert von 1,12 Geburten pro Frau lag man 2024 zwar geringfügig über der Rate von 1,10 Geburten im Jahr davor. Doch nur im Jahr 1985 waren die Geburtenziffern mit dem Wert 1,09 noch darunter. Stuttgart liegt damit wie viele Großstädte beträchtlich unter dem ohnehin sinkenden Bundesschnitt von 1,35 Kindern pro Frau im vergangenen Jahr.