Der Däne Jonas Vingegaard erreicht den nächsten Meilenstein: In Rom bejubelt er zum ersten Mal den Triumph beim Giro. Und steigt in einen erlesenen Kreis auf.
31.05.2026 - 19:35 Uhr
Rom - Jonas Vingegaard radelte beschwingt mit seinen Teamkollegen über die Straßen Roms und genoss bei seiner Triumphfahrt unweit des Circus Maximus seinen nächsten Meilenstein. Der Däne bejubelte in der italienischen Hauptstadt seinen erstmaligen Triumph beim Giro d'Italia nach 21 kräftezehrenden Etappen. Doch nicht nur das.