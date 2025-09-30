Grenzkontrollen zu Frankreich sollen irreguläre Migration begrenzen, verärgern aber Pendler. Ministerpräsident Kretschmann warnt vor Schäden für die gute Nachbarschaft.
30.09.2025 - 13:10 Uhr
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die andauernden Grenzkontrollen an der deutsch-französischen Grenze scharf kritisiert. Er hoffe nicht, dass diese bereits die Freundschaft der beiden Nachbarländer eingetrübt hätten, sagte der Grünen-Politiker auf seiner Delegationsreise im Elsass. „Aber sie sind natürlich ärgerlich und das kann kein Dauerzustand sein.“