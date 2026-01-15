Oliver Vrankovic, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Stuttgart, lebt in Israel und blickt von dort auf die Vorgänge im Iran. Er hofft auf den Sturz des Mullah-Regimes.
Die politische Entwicklung im Iran nach den massiven Protesten der vergangenen Tage ist ein großes Thema in Israel – auch für den dort lebenden Oliver Vrankovic aus Göppingen, der der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Stuttgart vorsitzt. Sie kümmert sich „um die Förderung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel in den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur und Wissenschaft“.