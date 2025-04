Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze einen Transporter gestoppt, in dem unter anderem zwei Zebras und sechs Affen transportiert wurden. Die Tiere kamen in eine Auffangstation.

red/AFP 07.04.2025 - 13:46 Uhr

