Ryyan Alshebl, Baden-Württembergs erster Bürgermeister mit syrischen Wurzeln, blickt trotz islamistischer Milizen mit Freude auf die Entwicklungen in seinem Heimatland, aus dem er 2015 per Schlauchboot in Richtung Deutschland geflohen ist.

Florian Dürr 10.12.2024 - 18:06 Uhr

Ryyan Alshebl hat aufreibende Tage hinter sich. So leicht bringt den Bürgermeister von Ostelsheim (Kreis Calw) nichts ins Wanken, wie er mit seiner Flucht aus Syrien über das Mittelmeer in Richtung Deutschland und der anschließenden steilen Karriere hierzulande bewiesen hat. Doch die Entwicklungen in seinem Heimatland wühlen auch den 30-Jährigen auf. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt das Grünen-Mitglied einen Einblick in seine Gefühlswelt – und zeigt auf, was seiner Meinung nach nun passieren muss.