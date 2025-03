Manchmal geraten Leute bei auch bei der illegalen Einfuhr von Produkten wie Schokolade in Versuchung. Für einen Transport aus Südosteuropa war an der deutsch-tschechischen Grenze Schluss.

Zollbeamte haben an der deutsch-tschechischen Grenze in Bahretal (Sächsische Schweiz) fast 13.000 Tafeln Dubai-Schokolade und viele Kartons mit rund 400 augenscheinlich gefälschten Artikeln wie Kleidung, Uhren und Schuhe beschlagnahmt.

Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, zogen die Beamten zudem mehr als 650 Packungen Honig, Cremes und Pasten aus dem Verkehr, die laut Inhaltsangabe Potenzmittel enthielten und damit unter das Arzneimittelgesetz fallen würden.

Steuerstrafverfahren gegen Fahrer

Der Fahrer - ein 51 Jahre alter Mann aus Schweden - habe angegeben, die Waren in Bulgarien an Bord genommen zu haben, hieß es.

Allerdings fanden die Beamten in der Fahrerkabine Rechnungen zu den mitgeführten Waren, die den Erwerb in der Türkei dokumentierten. In diesem Fall hätte er Zolldokumente mit sich führen und eine Einfuhrabgabe entrichten müssen.

Gegen den Fahrer wurde unter anderem ein Steuerstrafverfahren wegen der Hinterziehung von Einfuhrabgaben eröffnet. Diese belaufen sich allein für die Schokoladentafeln auf fast 10.000 Euro, wie die Zollbehörde mitteilte. Ferner wurden Verfahren wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz sowie das Markengesetz eingeleitet.