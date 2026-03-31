Politischer Talk, inklusive Comedy und jede Menge türkische Kultur – Vom 1. bis 5. April findet in Stuttgart wieder das deutsch-türkische Kabarettfest statt.
31.03.2026 - 12:39 Uhr
Wenn manche schon beim zweiten Mal von einer Tradition sprechen – was sagt man dann beim 20. Mal? Vielleicht „Şaka Maka“. So heißt das deutsch-türkische Kabarettfest, das ab dem 1. April, kein Scherz, zum 20. Mal über die Bühne des Renitenztheaters geht und übersetzt etwa „Spaß beiseite“ bedeutet. Für Roland Mahr ist es als Intendant der Stuttgarter Kleinkunstbühne zwar erst die dritte Ausgabe. Aber er ist schon so lange im Renitenztheater, dass er von der Entstehung berichten kann.