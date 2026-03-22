Interne DB-Papiere zeigen: Auf viel mehr Strecken als geplant und bisher bekannt muss im Schneckentempo gefahren werden.
22.03.2026 - 13:40 Uhr
Die Zahl der Engpässe im deutschen Schienennetz wächst viel rasanter als erwartet und bremst den Schienenverkehr bundesweit aus. Allein seit Jahresbeginn hat die bundeseigene Deutsche Bahn AG nochmals fast 70 Prozent mehr Engpässe ausgewiesen und damit die Zielwerte erneut weit verfehlt. Das zeigen interne DB-Papiere, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen.