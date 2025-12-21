 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Zwei Rügen für das Verkehrsministerium

Deutsche Bahn AG Zwei Rügen für das Verkehrsministerium

Deutsche Bahn AG: Zwei Rügen für das Verkehrsministerium
1
Die mehr als fünf Meter hohe Skulptur „Immaterielles“ von Andreas Schmitten am Frankfurter Fernbahnhof gehört zur Bahnhofs-Kulturreihe „Station to Station“. Foto: imago/blickwinkel

Der Bundesrechnungshof kritisiert die nachlässige Führung des größten Staatskonzerns und die Zweckentfremdung knapper Infrastrukturmittel für Kulturprojekte.

Korrespondenten: Thomas Wüpper (wüp)

Der Bundesrechnungshof wirft dem Bundesverkehrsministerium vor, seine Rolle als Eigentümervertreter des Bundes bei der Deutschen Bahn AG nicht wahrzunehmen – und zugleich Haushaltsmittel für die Schieneninfrastruktur zweckfremd für Kulturprojekte einzusetzen. Das Ministerium räumt Versäumnisse teils ein, versucht sie aber mit knappen Fristen, Personalmangel und politischen Beschlüssen zu rechtfertigen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Qualitätsoffensive Bahn AG: Deutsche Bahn startet großen Umbau

Qualitätsoffensive Bahn AG Deutsche Bahn startet großen Umbau

Vorstandschefin Palla will den Staatskonzern schlanker aufstellen. Sofortprogramme sollen das Reiseerlebnis rasch verbessern – doch der Weg wird lang.

Nach Darstellung der obersten Prüfbehörde missachtet das Ministerium seit Jahren systematisch wichtige Berichtsfristen, obwohl der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages bereits mehrfach per Beschluss das Einhalten der Vorgaben gefordert hat. Konkret geht es um die jährlichen Rechenschaftsberichte zur Beteiligungsführung, die binnen drei Monaten nach Feststellung des Jahresabschlusses vorliegen sollen. Für keines der Berichtsjahre 2020 bis 2023 seien die Berichte zur DB AG und wesentlichen Tochtergesellschaften fristgerecht eingegangen, kritisiert der Rechnungshof in seinem Jahresbericht. Teils lagen die Berichte demnach erst vor, als der Konzern bereits Zahlen des Folgejahres veröffentlicht hatte. Auch für 2024 sei der Bericht noch überfällig.

Gravierende und bezeichnende Versäumnisse

Die Prüfer sehen darin gravierende und bezeichnende Versäumnisse. Denn die Berichte seien zentrale Grundlage der parlamentarischen Kontrolle. Die Bundeshaushaltsordnung verlange daher vom Bundesverkehrsministerium, den Bundesrechnungshof jährlich zeitnah über die eigene Beteiligungsführung zu unterrichten, die wirtschaftliche Lage der DB AG zu bewerten und das eigene Handeln kritisch zu reflektieren. Gerade angesichts der Dauerkrise des Staatskonzerns mit Milliardenverlusten, wachsender Verschuldung, historisch schlechter Pünktlichkeit und Finanzbedarfs in dreistelliger Milliardenhöhe hält die Behörde es für unverantwortlich, dass das Ministerium sein Handeln nicht zeitnah hinterfrage und einer aktiven Beteiligungsführung nicht nachkomme. Zudem werde die Arbeit des Rechnungshofs behindert, weil wesentliche Informationen verspätet und damit in Teilen veraltet eintreffen, was die Beratung von Bundestag und Bundesregierung zur DB-Beteiligung erschwere.

In seiner Stellungnahme bestreitet das Ministerium die geschilderten Fakten nicht und räumt ein, seinen Rechenschaftspflichten in den vergangenen Jahren nicht fristgerecht nachgekommen zu sein. Es verweist jedoch auf knappe gesetzliche Fristen, den hohen Prüfungs- und Abstimmungsaufwand sowie anhaltende Personalengpässe und betont, man habe sich bemüht, die Fristen einzuhalten und künftig durch Priorisierung und organisatorische Maßnahmen besser zu werden.

Strukturelle Mängel in Organisation und Prioritätensetzung

Der Bundesrechnungshof hält dem entgegen, dass die Behörde bereits seit Jahren entsprechende Zusagen mache, ohne sie einzulösen. Die vorgebrachten Argumente deuteten eher auf strukturelle Mängel in Organisation und Prioritätensetzung hin. Die Beteiligungsführung bei der DB AG sei „nicht wirksam aufgestellt“, wenn gesetzliche Pflichten dauerhaft nicht erfüllt werden könnten.

Unsere Empfehlung für Sie

DB-Imagekampagne mit Anke Engelke: Die Deutsche Bahn witzelt mit verplempertem Geld über gestohlene Zeit

DB-Imagekampagne mit Anke Engelke Die Deutsche Bahn witzelt mit verplempertem Geld über gestohlene Zeit

Das Musikvideo der Deutschen Bahn mit Anke Engelke ist ein gutes Beispiel für außerirdisch anmutende Phänomene. Zu anderen Galaxien muss man reisen – wenn man Pech hat mit der Bahn.

Ein zweiter Fall zeigt nach Ansicht des Rechnungshofs ein ähnliches Muster mangelnder haushaltsrechtlicher Disziplin. Unter dem Titel „Station to Station“ förderte das Bundesverkehrsministerium zwischen 2019 und 2024 insgesamt 18 Konzerte und drei Skulpturen mit 8,1 Millionen Euro – finanziert aus einem Investitionstitel für die Schienenverkehrsinfrastruktur. Ziel war es, Empfangsgebäude von Bahnhöfen künstlerisch aufzuwerten, neue Kundengruppen zu gewinnen und einen Beitrag zur Klima- und Verkehrswende zu leisten.

Vorwurf: zweckwidrig Mittel verwendet

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofs haben solche Veranstaltungen jedoch keinen investiven Charakter und verbessern die Qualität der Bundesschienenwege nicht, zumal sieben der Konzerte überhaupt nicht in Bahnhöfen, sondern in Konzerthäusern und Sälen wie der Berliner Philharmonie stattfanden. Das Ministerium habe damit gegen Haushaltsrecht verstoßen und zudem zweckwidrig Mittel verwendet, die ausdrücklich an Konzerte in Bahnhöfen gebunden waren.

Das Ministerium argumentiert, es habe lediglich Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers umgesetzt und lehnt Rückforderungen an die DB Infra-Go AG ab. Gleichzeitig bleibt offen, wie man künftig sicherstellen will, dass gesetzliche Fristen eingehalten und haushaltsrechtliche Standards gewahrt werden. Aus Sicht der Prüfer zeigen beide Fälle, dass das zuständige Ministerium zentrale Steuerungs- und Kontrollaufgaben seiner Eigentümerrolle vernachlässige.

Weitere Themen

Deutsche Bahn AG: Zwei Rügen für das Verkehrsministerium

Deutsche Bahn AG Zwei Rügen für das Verkehrsministerium

Der Bundesrechnungshof kritisiert die nachlässige Führung des größten Staatskonzerns und die Zweckentfremdung knapper Infrastrukturmittel für Kulturprojekte.
Von Thomas Wüpper
„Unangemessenes Verhalten“?: Porsche-Holding prüft Vorwürfe gegen Vorstand

„Unangemessenes Verhalten“? Porsche-Holding prüft Vorwürfe gegen Vorstand

Zwei Mitarbeiterinnen werfen einem Top-Manager unangemessenes Verhalten vor. Weil sie keine Konsequenzen sehen, klagen sie auf Herausgabe des Untersuchungsberichts.
Von Andreas Müller
Indische Fachkräfte im Südwesten: Prakash Mishra: Besser leben in Deutschland

Indische Fachkräfte im Südwesten Prakash Mishra: Besser leben in Deutschland

Prakash Mishra, Elektroingenieur aus Indien, arbeitet beim Kabelspezialisten Lapp in Stuttgart. Warum er sich ein Leben in Indien nicht mehr vorstellen kann. erlebt.
Von Imelda Flaig
Dauerstreit um Corona Soforthilfe: „Der Wirtschaftsministerin fehlt der Gestaltungswille“

Dauerstreit um Corona Soforthilfe „Der Wirtschaftsministerin fehlt der Gestaltungswille“

FDP-Mann Erik Schweickert hat einen Plan, wie sich die langjährige Auseinandersetzung um die Corona Soforthilfe beseitigen lässt. Die Frage ist: Was will die Wirtschaftsministerin?
Von Matthias Schiermeyer
Ein starkes Team: Private Banking mit lokaler Nähe und internationaler Kompetenz.

Tradition und Zukunft Private Banking – Persönliche Strategien für Vermögenswerte

Vermögen bedeutet Verantwortung. Deshalb setzt die Bernhauser Bank eG im Private Banking auf individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Strategien. Die Experten begleiten Kunden bei allen Fragen rund um Vermögensaufbau, Absicherung und nachhaltige Investments.
Rupert Stadler: BGH bestätigt Betrugsurteil gegen früheren Audi-Chef

Rupert Stadler BGH bestätigt Betrugsurteil gegen früheren Audi-Chef

Drei wichtige Verurteilungen im Dieselskandal sind rechtskräftig geworden. Der BGH bestätigte unter anderem die Bewährungsstrafe gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler.
So viel mehr Kindergeld gibt es zum 01.01.2026

Erhöhung zum 01. Januar So viel mehr Kindergeld gibt es 2026

Ab dem 01. Januar 2026 gibt es automatisch mehr Kindergeld für Familien. So hoch fällt der neue Betrag aus.
Von Lukas Böhl
Was ab 2026 alles teurer wird: Von Tanken bis Heizen

Diese Preiserhöhungen kommen Was ab 2026 alles teurer wird

Welche Preiserhöhungen jetzt schon für das kommende Jahr feststehen, erfahren Sie in unserer Übersicht.
Von Lukas Böhl
Aldi, Lidl und jetzt Kaufland – Milka-Preisschlacht immer absurder

Spiel mit Preisen Aldi, Lidl und jetzt Kaufland – Milka-Preisschlacht immer absurder

Wo ist Schokolade am günstigsten? Vor Weihnachten ändern sich die Preise fast täglich – nicht nur für Milka. Auch die Packungen sind verwirrend: Millionen Kunden fühlen sich veräppelt.
Von Michael Maier
Ab wann kommt die neue Grundsicherung?

Bürgergeld wird abgeschafft Ab wann kommt die neue Grundsicherung?

Die neue Grundsicherung kommt. Doch ab wann genau wird sie das Bürgergeld ersetzen?
Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu Deutsche Bahn db kritik
 
 