Die Bahn verbessert ihre Pünktlichkeit im Fernverkehr, und dennoch war im April mehr als jeder dritte Zug unpünktlich. Fahrgäste brauchen voraussichtlich auch in den kommenden Monaten Geduld.
07.05.2026 - 13:06 Uhr
Berlin - Die Deutsche Bahn hat ihre Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr im Vergleich zum Jahresanfang deutlich verbessert - doch auch im April wurde mehr als jeder dritte Fernverkehrshalt zu spät erreicht. Die Pünktlichkeitsquote lag im Fernverkehr bei 64,4 Prozent, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.