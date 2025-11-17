Eigentlich wollten Union und SPD die Deutsche Bahn und deren Infrastrukturtochter InfraGo stärker voneinander trennen. Eine frische Personalie zeigt nun in die andere Richtung.
17.11.2025 - 18:28 Uhr
Bahnchefin Evelyn Palla ist nun auch Aufsichtsratsvorsitzende der Infrastrukturtochter DB InfraGo. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem InfraGo-Aufsichtsrat erfuhr, wählte das Gremium Palla am Montag zu seiner Vorsitzenden. Palla übernimmt damit die Aufsicht über die wichtige Infrastruktursparte, die die Sanierung und den Ausbau des Schienennetzes verantwortet.