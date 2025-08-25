Deutsche Bahn: DB Cargo will viele Standorte schließen

Die Deutsche Bahn AG verliert im Güterverkehr auf der Schiene rasant an Bedeutung. Der Marktanteil des verlustreichen Staatskonzerns ist im ersten Halbjahr auf nur noch 32,1 Prozent abgestürzt. Ein Jahr zuvor beförderte die DB Cargo AG noch 38,6 Prozent der in Tonnenkilometer berechneten Frachten. Damit hat der Ex-Monopolist in zwölf Monaten mehr als ein Sechstel seines Geschäfts an Wettbewerber auf und jenseits der Schiene abgeben müssen. Intern geplant war, dass bis Ende Juni wenigstens noch 34,2 Prozent Marktanteil gehalten werden.

Wie stark die Einbußen der größten deutschen Frachtbahn sind, zeigen vertrauliche Dokumente aus den Vorstandsetagen, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen. Demnach hat Cargo-Chefin Sigrid Nikutta die Transportziele seit Jahresbeginn durchgehend weit verfehlt. Nikutta muss die hochdefizitäre DB-Tochter bis Ende 2026 profitabel machen, andernfalls drohen wegen EU-Auflagen die Abwicklung und Rückzahlungen wettbewerbswidrig erhaltener Staatshilfen von 1,9 Milliarden Euro.

Im europäischen Ausland hat DB Cargo ein Dutzend eigene Werke

Zur Sanierung wurde ein umstrittener Schrumpfkurs eingeleitet, zu dem der Abbau von 4600 der zuvor 31 000 Stellen, bisher drei strittig ausgehandelte Vereinbarungen mit den Betriebsräten sowie der Verkauf von Teilen des Fuhrparks gehören. Bis Ende Juni sank die Belegschaft europaweit bereits auf 27 100. Zur Kostensenkung will die Güterbahn weiter bei der aufwendigen Instandhaltung sparen, die Strukturen straffen und die Wartung von Loks und Waggons teils in billigere Werke jenseits der Grenzen verlagern.

Im europäischen Ausland hat DB Cargo ein Dutzend eigene Werke, allein fünf in Polen, Rumänien und Bulgarien. In Deutschland unterhält das Unternehmen noch das größte Instandhaltungsnetzwerk der Branche mit weiteren elf Werken, 15 Außenstellen und 58 mobilen Teams. Nach Informationen unserer Redaktion sollen zunächst acht Außenstellen sowie das Werk in Mainz-Bischofsheim mit 30 Mitarbeitern geschlossen werden, betroffen sind insgesamt rund 170 Jobs. Die Verhandlungen über den dann vierten Interessenausgleich sollen kommenden Montag beginnen.

Im ersten Halbjahr fuhr DB Cargo ein Minus von 96 Millionen Euro ein

Wie in Konzernkreisen verlautet, hat Nikutta weitere Schritte zur Sanierung zu Wochenbeginn in einer Sitzung mit dem Cargo-Vorstand beraten. Das umstrittene Rotstiftkonzept für die Werke wurde dem Betriebsrat Ende Juli übergeben. Die Kürzungspläne wurden im Frühjahr bekannt, Betriebsrat und Gewerkschaften protestieren dagegen. Vor Ort herrscht Unruhe, besonders an den Standorten im ohnehin strukturschwachen Ostdeutschland, wo jeder Industriejob zählt.

Im ersten Halbjahr fuhr DB Cargo ein Minus von 96 Millionen Euro ein, der Umsatz schrumpfte um neun Prozent auf noch rund 2,5 Milliarden Euro. „Da wird jetzt alles vertickert, was nicht niet- und nagelfest ist, um das Finanzergebnis zu frisieren“, sagt ein Insider. DB Cargo schreibe seit zehn Jahren durchgehend Verluste, heißt es in einem Prüfbericht des Bundesrechnungshofs an den Bundestag zum „Handlungsbedarf bei der Beteiligungsführung der Deutschen Bahn AG“. Die bisherigen Strategien hätten keinen Erfolg gezeigt, das Unternehmen verliere seit langem Transporte an Wettbewerber. Trotz hoher Förderung der Trassen- und Anlagenpreise und des defizitären Einzelwagenverkehrs durch den Bund habe die Frachtbahn auch voriges Jahr weitere 350 Millionen Euro Verluste gemacht, die zu Lasten des Staatskonzern gehen, der selbst hoch defizitär und verschuldet ist.

DB Cargo gibt Aufträge an Wettbewerber weiter

Tatsächlich versuchten in den letzten drei Jahrzehnten seit der Bahnreform schon mehrere Dutzend Vorstände, die DB-Gütersparte wettbewerbsfähiger zu machen. Immer wieder wurden teure Beratungsfirmen bezahlt, mehrfach wurde das Unternehmen umbenannt und umstrukturiert. Größere Einschnitte und Privatisierungsversuche verhinderten die Mitbestimmung der Betriebsräte und der starke Einfluss der Bahngewerkschaft EVG, die mit der SPD traditionell eng verbandelt ist.

Inzwischen verzichtet DB Cargo auf weniger lukrative Aufträge oder gibt Transporte an Wettbewerber weiter, zum Beispiel im Ganzzugverkehr. Dabei verliert die bisher noch größte deutsche Frachtbahn aber viel schneller an Boden als vorgesehen, wie die monatsscharfen vertraulichen Unterlagen zum ersten Halbjahr zeigen. Im Juni lagen die Gütertransporte in Tonnenkilometern demnach um fast 29 Prozent unter dem Vorjahresmonat und 17 Prozent unter Plan. Die Planzahlen wurden jeden Monat weit und mit steigender Tendenz verfehlt, das tatsächliche Ergebnis lag im ersten Quartal rund zehn Prozent darunter und im zweiten Quartal noch tiefer.

Die DB-Verkehrsunternehmen sollen „ergebnisoffen“ geprüft werden

Der Marktanteil von nur noch 32 Prozent markiert einen Meilenstein im Schienengüterverkehr. Erstmals seit der Liberalisierung haben die Wettbewerber des Ex-Monopolisten nun mehr als zwei Drittel des Marktes erobert. Der BRH fordert, die DB-Verkehrsunternehmen „ergebnisoffen“ auf den Prüfstand zu stellen. Der Staat sollte sich demnach angesichts der Milliardenverluste des Konzerns künftig auf seine verfassungsgemäße Aufgabe konzentrieren, mit dem bundeseigenen Schienennetz eine sichere und zuverlässige Infrastruktur für private Anbieter im Güter- und Personenverkehr bereitzustellen. Es braucht demnach keine defizitären Staatsbetriebe, um attraktive Mobilität auf der Schiene zu gewährleisten.