Deutsche Bahn: DB-Chefin Palla tauscht PR-Spitze aus

Am 1. Oktober hat Evelyn Palla den Chefposten bei der Deutschen Bahn übernommen und als eine der ersten offiziellen Amtshandlungen wird mit sofortiger Wirkung die PR-Spitze ausgetauscht. Jens-Oliver Voß hat Nicole Mommsen als Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing abgelöst, wie der Staatskonzern mitteilte. Der 54-jährige gelernte Journalist arbeitet seit 20 Jahren beim Unternehmen, zuletzt als Beauftragter Transformation und Kommunikation für die gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Zuvor war er Redaktionsleiter beim RBB.

Vorwurf der Schönfärberei „Der Neustart der Bahn ist auch eine kommunikative Aufgabe“, erklärte DB-Chefin Palla. „Ich mache Kommunikation zur Chefinnensache – denn sie ist entscheidend für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie den Stolz, Teil dieser Bahn zu sein.“ Der Konzern danke Mommsen für ihre Arbeit, sie verlasse das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen. In den vergangenen zwei Jahren habe sie ihren Bereich neu ausgerichtet, die Kampagnen rund um die Generalsanierung der Riedbahn und die Vertriebsoffensive Switch trügen maßgeblich ihre Handschrift.

Extern wie intern mehrte sich allerdings auch die Kritik, der schlechte Zustand des Schienenverkehrs und der maßgeblich verantwortlichen DB AG werde zu oft schöngefärbt, hieß es. Hinzu kamen teure Agenturaufträge und PR-Flops wie „Bingen in Bingen“, die kaum Resonanz hatten. Zudem prüft die Bundesnetzagentur wie berichtet die Beschwerde eines Bahnunternehmens wegen der Vermischung von Infrastruktur und Wettbewerbssparten beim Staatskonzern auch bei der PR-Arbeit, Branchenverbände fordern eine saubere Trennung und Entflechtung.

Unter Mommsen hat die DB besonders Auftritte in den sozialen Medien verstärkt. Am Mittwoch startete die neue Serie „Boah, Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug“ mit der Komikerin Anke Engelke auf dem DB-Youtube-Kanal. Die bisherige PR-Chefin kam vor knapp zwei Jahren von VW zur DB. Zum 1. September wurde die Abteilung Kommunikation und Marketing umstrukturiert und soll bis 2027 von 250 auf 190 Mitarbeiter schrumpfen. Auch die neue Organisation halten Kritiker für zu aufgeblasen.

Allerdings gibt es auch viel zu tun: Rund 20 000 Medienanfragen erreichen den Staatskonzern pro Jahr. Der kommunikative Neustart sei Teil des umfassenden Modernisierungs- und Reformkurses, den Evelyn Palla vorantreibe, erklärte die DB. Weniger Bürokratie, schnellere Entscheidungen, mehr Kundenorientierung – das werde sich auch in der täglichen Arbeit bei Kommunikation und Marketing widerspiegeln.