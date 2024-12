Montag und Dienstag in Region Stuttgart Mehrere Fälle von Exhibitionismus und Belästigung in Zug und S-Bahnen

In S-Bahnen im Raum Stuttgart und einem Zug in der Region ist es am Montag und Dienstag zu zwei Fällen von Exhibitionismus gekommen. Zudem wurde eine 21-Jährige in einer S-Bahn belästigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.